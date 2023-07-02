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В Україні з'явився п'ятий банк, через який можна дистанційно отримати відшкодування за вкладами в банках-банкрутах
До здійснення дистанційних виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, доєднався Таскомбанк.
Таким чином, як ідеться в повідомленні ФГВ, на сьогодні вже п'ять банків-агентів фонду надають можливість своїм клієнтам отримувати гарантовані виплати віддалено, без відвідання відділень.
"Впроваджуючи механізм віддаленого отримання відшкодування, ФГВ закладав в основу два принципи – зручність та безпека вкладника. Ситуація, за якої вкладник, не виходячи із дому може отримати на свій рахунок кошти за вкладом у неплатоспроможному банку ставилось у пріоритет", - зазначає заступниця директора-розпорядника фонду Наталія Рудуха.
За її словами, в умовах війни ця потреба загострилась через відсутність можливості фізичного доступу до відділень банків, що часто супроводжувалось небезпекою для життя, тому фонд вітає бажання банків-агентів полегшити отримання вкладниками гарантованого відшкодування за їхніми вкладами у разі банкрутства банку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що для реалізації ініціативи фонду щодо здійснення дистанційних виплат Таскомбанк доопрацював свій мобільний застосунок, надавши можливість всім своїм нинішнім клієнтам подати заявку на виплату відшкодування в системі банку онлайн. Після успішної перевірки даних клієнта гарантована сума буде зарахована на поточний рахунок вкладника, відкритий у цьому банку.
Нагадаємо, що виплати гарантованого відшкодування ФГВ здійснює через автоматизовану систему виплат, до якої підключено 12 банків-агентів фонду. Після введення воєнного стану він удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам, що передбачає отримання гарантованої суми за вкладом без відвідування відділень банків-агентів.
Першими банками-агентами, які почали проводити дистанційні виплати гарантованого відшкодування, стали Приватбанк, Укргазбанк, банк "Південний" та Перший український міжнародний банк.
Станом на 27 червня з моменту запровадження дистанційних виплат вкладниками банків, що перебувають в управлінні фонду, було віддалено отримано 2,13 мільярда гривень гарантованих відшкодувань.
Джерело фото: ua.depositphotos.com