Іпотечний портфель банку "Аркада" продали: переможцем аукціону став "Таскомбанк" Тігіпка

"Таскомбанк" переміг в аукціоні, на якому було продано права вимоги за 400 кредитними договорами фізичних осіб банку "Аркада". Про це свідчать дані системи "Prozorro.Продажі".

На торги виставляли 399 кредитів, забезпечені іпотекою, та один беззаставний. Усі кредити номіновані в гривні.

Аукціон відбувався в гібридному голандському форматі, під час якого початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму. Однак учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі.

В торгах взяли участь ТОВ "Цикл фінанс", яке в підсумку запропонувало 43,7 млн грн та АТ "Таскомбанк", яке перемогло з пропозицією в 45,5 млн гривень.

Як свідчать дані "Опендатабот", власником 99,93% акцій "Таскомбанку" є бізнесмен, колишній міністр соціальної політики й екснардеп Сергій Тігіпко.

Нагадаємо, Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним наприкінці серпня 2020 року. Згодом фінустанову вирішили ліквідувати.

Про виставлення іпотечного портфеля "Аркади" на аукціон стало відомо наприкінці травня 2023 року. Торги мали відбутися 6 червня, але потім лот виставили на продаж повторно. Початкова ціна становила 182,2 млн гривень.

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