Київський "Електронмаш" продали на аукціоні: названо ціну

Київський завод "Електронмаш" у понеділок, 29 травня, продали на аукціоні за понад 120 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна.

"Незважаючи на повітряну тривогу і ракетні обстріли, аукціон з приватизації заводу Електронмаш відбувся. Ще одна перевага електронних торгів на платформі Prozorro.Продажі – підприємці можуть змагатися за активи, перебуваючи в укриттях", — зазначили у Фонді.

Окрім 121 млн грн, переможець аукціону повинен сплатити ПДВ у розмірі 24,2 млн гривень та понад 23 млн гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом. Оплатити купівлю переможець мусить протягом 20 робочих днів.

У торгах взяли участь 6 підприємців, фінальна ставка на аукціоні зросла майже вдвічі. Найвищу ставку, як свідчать дані Prozorro.Продажі, запропонувала компанія "Інком рент" . За даними YouControl, новим власником компанії є КУА Аріво Ессет Менеджмент, бенефіціарів Олега Магаляса і Людмили Яковлевої. Керівником "Інком рент" є Людмила Труфанова.

Нагадаємо, 29 травня відбулася третя спроба Фонду державного майна з продажу заводу. Перший аукціон з продажу підприємства відбувся 12 листопада 2021 року, на ньому перемогло ТОВ "Лортен груп", що запропонувало за об'єкт 970 млн грн. Однак у результаті компанія не підписала договір купівлі-продажу, і завод знову виставили на торги.

У січні 2022 року "Електронмаш" був повторно проданий за 430 млн грн, що в 2,26 раза нижче за попередню ціну. Згодом цей аукціон визнали таким, що не відбувся.