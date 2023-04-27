До держбюджету надійшов мільярд гривень від приватизації - Рада

Державний бюджет за неповні 4 місяці 2023 року отримав 1 027 000 000 гривень від приватизації державного майна. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в Facebook.

За словами народної обраниці, в І кварталі 2023 року до державного бюджету від приватизації надійшло понад 902 млн грн. Це майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення - в І кварталі 2021 року.

“Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали єдиний майновий комплекс ДП “Укроборонресурси” - 210 млн грн, Усть-Дунайський порт - 201 млн грн, окреме майно Сторонибабського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” - 142 млн грн, готель “Власта” - 115 млн грн.”, - написала Роксолана Підласа.

У Фонді держмайна зазначили, що цьогорічний показник за перший квартал є найкращим за 10 років роботи ФДМУ.

Нагадаємо, в квітні Ізмаїльський винзавод продали на аукціоні в 11 раз дорожче за стартову ціну - за 200 мільйонів гривень.

Як раніше заявили у Фонді державного майна, переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість у розмірі 560,49 млн грн. Це додатковий результат від відновлення приватизації у вересні 2022 року.

В березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд і Фонд державного майна України планують відновити велику приватизацію у 2023 році, щоб стимулювати інвестиції.