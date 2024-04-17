Таскомбанк зупиняє проєкт sportbank: що буде з клієнтами

Таскомбанк оголосив про припинення розвитку та подальшу роботу свого проекту sportbank. Від 17 квітня нові клієнти більше не зможуть приєднатися до sportbank, а з 12 травня застосунок стане недоступним.

Про таке рішення правління банку повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що всі користувачі sportbank є, відповідно, клієнтами Таскомбанк, тому вони продовжать отримувати фінансові послуги від банку.

Що робити клієнтам

Також клієнтам sportbank пропонується програма зручного переходу на застосунок TAS2U, де будуть доступні всі продукти, раніше відкриті через sportbank.

Оновивши TAS2U, клієнти автоматично отримають віртуальні картки success card та можливість користуватися усіма банківськими продуктами з перенесенням коштів на рахунках.

"Оновіть застосунок TAS2U, увійдіть та прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в Таскомбанку. Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card", - зазначили в установі.

Новим користувачам банк радить спочатку завантажити TAS2U з App Store або Google Play. Потім зареєструйтеся, використовуючи фінансовий номер та номер картки sportbank. Після реєстрації прийміть умови для продовження обслуговування в Таскомбанку.

Банк автоматично замінить картки sportbank на віртуальні картки success card і відобразить всі банківські продукти клієнтів, оформлені через sportbank у застосунку з перенесенням коштів на рахунки.

Що сталося з sportbank

З 2021-го sportbank працював на базі Таскомбанку Сергія Тігіпка, але з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фіну станову.

В кінці лютого Личаківський суд Львова арештував рахунки ТОВ "Дивотек" і ТОВ "ДТ Нетворк", що володіли sportbank.

Справа набрала обертів в січні, коли детективи ДБР відвідали офіс sportbank в пошуках доказів можливої співпраці з російськими платформами Parimatch, Buddy.bet та PariWin, які були підозрювані у ухиленні від сплати податків.