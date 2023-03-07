ТАСКОМБАНК випустив нову флагманську картку Very Card для будь-яких потреб

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ТАСКОМБАНК представив Very Card – універсальний флагманський продукт банку, який об’єднав в собі переваги кредитних та дебетних карток. Нову картку створено, аби закрити максимум щоденних потреб: і щодо операцій з власними коштами, і під час користування кредитними.

Кредитний функціонал Very Card включає зняття готівки без комісії, а протягом місяця з моменту відкриття – безкоштовні перекази на будь-які інші картки. Серед інших особливостей пільговий період до 62 днів на все, окрім готівки, а також кешбек до 3% на аптеки, АЗС, супермаркети та комунальні платежі. Крім того, передбачений welcome бонус: плюс 100 гривень за будь-яку кредитну транзакцію протягом першого місяця користування.

За розрахунки власними коштами теж нараховується кешбек на перелічені категорії. Крім цього, дебетний функціонал Very Card включає поповнення рахунку без комісії, відсутність комісії за конвертацію коштів, а також по 10 безкоштовних переказів з картки на картку та операцій в банкоматах на місяць.

Користуватися Very Card від ТАСОМБАНКУ без обмежень можна по всьому світу. Оформити віртуальну картку можна у мобільному застосунку банку TAS2U, а отримати пластикову картку – у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ по Україні..

ТАСКОМБАНК – універсальний український банк, що активно розвивається. Його засновано в 1989 році, він є одним із найбільш досвідчених комерційних банків України. В 2004 році приєднався до Групи «ТАС», яка нині є однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів та входить до переліку 20 найбільших банків країни. ТАСКОМБАНК серед системно важливих банків, а також є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснює виплати гарантованих сум вкладів клієнтам банків, що виводяться з ринку.