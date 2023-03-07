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ТАСКОМБАНК выпустил новую флагманскую карту Very Card для любых нужд

ТАСКОМБАНК выпустил новую флагманскую карту Very Card для любых нужд
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ТАСКОМБАНК представил Very Card – универсальный флагманский продукт банка, объединивший преимущества кредитных и дебетных карт. Новая карта создана, чтобы закрыть максимум ежедневных потребностей: как по операциям с собственными средствами, так и при пользовании кредитными.

Кредитный функционал Very Card включает снятие наличных без комиссии, а в течение месяца с момента открытия – бесплатные переводы на любые другие карты. Среди других особенностей льготный период до 62 дней на все, кроме наличных денег, а также кэшбек до 3% на аптеки, АЗС, супермаркеты и коммунальные платежи. Кроме того, предусмотрен welcome бонус: плюс 100 гривен за любую кредитную транзакцию в течение первого месяца использования.

За расчеты собственными средствами тоже начисляется кэшбек на перечисленные категории. Кроме этого, дебетный функционал Very Card включает пополнение счета без комиссии, отсутствие комиссии за конвертацию средств, а также по 10 бесплатных переводов с карты на карту и операций в банкоматах в месяц.

Воспользоваться Very Card от ТАСОМБАНКА без ограничений можно по всему миру. Оформить виртуальную карту можно в мобильном приложении банка TAS2U, а получить пластиковую карту – в любом отделении ТАСКОМБАНКА по Украине.

ТАСКОМБАНК – активно развивающийся универсальный украинский банк. Он основан в 1989 году и является одним из наиболее опытных коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе «ТАС», ныне являющейся одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Занимает 4 место среди банков с украинским частным капиталом по размеру активов и входит в список 20 крупнейших банков страны. ТАСКОМБАНК среди системно важных банков, а также является банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, осуществляя выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам банков, которые выводятся с рынка.