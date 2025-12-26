Тигипко "Днепровагонмаш" впервые поставил вагоны-платформы для евроколеи

Украинское предприятие "ТАС Днепровагонмаш", входящее в группу "ТАС" Сергея Тигипко, изготовило, полностью укомплектовало и отгрузило вагоны-платформы, предназначенные для железных дорог европейского стандарта (1435 мм).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба “ТАС Днепровагонмаш”.

"Выбрав курс не только на поиск нового на отечественном рынке грузового вагоностроения колеи 1520 мм, но и на освоение европейских традиций, "ТАС Днепровагонмаш" продолжает упорную работу в направлении инжиниринга, консультаций, технологической оценки и собственно изготовления готовой продукции для железнодорожного рынка колеи 1435", - говорится в сообщении компании.

Этот проект реализован в рамках стратегического партнерства с австрийской компанией TransAnt.

Производство базировалось на конструкторских разработках иностранных партнеров, однако полный цикл сборки и комплектования впервые проходил непосредственно на мощностях украинского предприятия.

В настоящее время на техническую приемку передано два интермодальных вагона-платформы длиной 60 футов типа Sgns.

Концептуальным преимуществом вагонов является принцип облегченной конструкции с использованием высокопрочной стали и, соответственно, его увеличенная грузоподъемность.

Напомним, в 2024 году принадлежащая Сергею Тигипко Кипрская компания TAS Overseas Investments Limited получила контрольный пакет акций австрийского вагоностроительного завода TransAnt GmbH, расположенного в городе Линц.

Этот совместный украинско-австрийский проект преследовал цель обеспечить выход украинского завода "Днепровагонмаш" на рынок Евросоюза со своими современными моделями грузовых вагонов.

О Группе "ТАС"

Группа "ТАС" - одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.

Группа "ТАС" была основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый и аптечный сектор, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты.