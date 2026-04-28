Тигипко "ТАС Днепровагонмаш" завершил 2025 год с убытком в 151,4 млн грн

Входящее в группу "ТАС" Сергея Тигипко предприятие "ТАС Днепровагонмаш" закончило 2025 год с убытком в 151,4 млн грн. Это произошло на фоне падения спроса на грузовые вагоны в Украине и общего снижения объемов железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Fixygen.ua.

Прошлый год стал непростым для завода в Каменском. Для сравнения, в 2024 году предприятие имело чистую прибыль в 62,2 млн. грн. Чистый доход компании за год также сократился на 12% - до 1,5 млрд грн.

Производство и рынок: почему упали показатели

За год завод реализовал 556 вагонов, что на 50 единиц меньше, чем годом ранее. Главной проблемой стал "вакуум" заказов в четвертом квартале, после того как компания завершила крупные контракты для литовской LTG Cargo и "Укрзализныци".

Руководство завода называет несколько причин падения:

Снижение спроса: грузовая база железной дороги в Украине сократилась на 7,7%;

Переизбыток вагонов: на рынке много старых вагонов и остатков российского парка, из-за чего арендные ставки рекордно упали;

Обстрелы и энергетика: атаки на инфраструктуру и дефицит тяговых локомотивов у "Укрзализныци" замедляют оборот вагонов.

Несмотря на сложности, "ТАС Днепровагонмаш" остается лидером рынка с долей 54,8% от общего производства вагонов в Украине. Важным достижением года стала отгрузка первых вагонов-платформ для европейского пути 1435 мм австрийскому партнеру TransAnt.

Планы на 2026 год

В этом году завод планирует продать 493 вагона. Особый акцент будут делать на европейском рынке и модернизации линий. Предприятие надеется на стабильную работу "Украинского коридора" в Черном море, поскольку именно морские маршруты формируют спрос на новый подвижной состав.

