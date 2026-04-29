Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США планують відновити експорт нафти через заміновану Ормузьку протоку без очікування 6 місяців

судно
У Трампа планують відкрити шлях для танкерів попри міни / Depositphotos

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світовому енергетичному ринку не обов'язково чекати пів року на повне очищення Ормузької протоки від іранських мін. Для відновлення трафіку достатньо створити та підтримувати безпечний фарватер для проходу танкерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, розчищення вузького шляху для руху суден в обох напрямках може відбутися значно швидше, ніж повне гуманітарне розмінування акваторії. Це критично важливо, оскільки через цей водний шлях раніше проходило близько 20% світового обсягу нафти та газу.

Економічний тиск та дефіцит пального

Протока залишається фактично паралізованою з кінця лютого, коли Іран оголосив про мінування основних маршрутів на тлі війни зі США та Ізраїлем. Це спровокувало:

  • Глобальний дефіцит пропозиції нафти.
  • Різке подорожчання дизельного пального та бензину.
  • Логістичний колапс, оскільки судноплавні компанії відмовляються ризикувати танкерами через загрозу підривів або захоплення суден.

Попри те, що Пентагон оцінює повне розмінування у шість місяців, адміністрація  Трампа шукає прискорені рішення. Питання цін на заправках стало ключовим для Білого дому напередодні важливих проміжних виборів.

Енергетична альтернатива для Європи

Паралельно з розблокуванням близькосхідних шляхів, Вашингтон планує оголосити про "історичні" угоди щодо трубопроводів у межах ініціативи Трампа "Мирний порядок денний трубопроводів".

Йдеться про масштабні проєкти, що дозволять суттєво збільшити імпорт американської нафти та природного газу до Європи.

Це має зменшити залежність союзників від нестабільного регіону Перської затоки та зміцнити енергетичну безпеку ЄС на тлі триваючого конфлікту.

Нагадаємо, Пентагон розглядає різні варіанти розмінування, зокрема залучення гелікоптерів, підводних дронів і саперних груп. Водночас експерти зазначають, що навіть часткова загроза мінування змушує страхові компанії та судновласників утримуватися від проходу через регіон.

Автор:
Тетяна Бесараб