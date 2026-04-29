США планують відновити експорт нафти через заміновану Ормузьку протоку без очікування 6 місяців

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світовому енергетичному ринку не обов'язково чекати пів року на повне очищення Ормузької протоки від іранських мін. Для відновлення трафіку достатньо створити та підтримувати безпечний фарватер для проходу танкерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, розчищення вузького шляху для руху суден в обох напрямках може відбутися значно швидше, ніж повне гуманітарне розмінування акваторії. Це критично важливо, оскільки через цей водний шлях раніше проходило близько 20% світового обсягу нафти та газу.

Економічний тиск та дефіцит пального

Протока залишається фактично паралізованою з кінця лютого, коли Іран оголосив про мінування основних маршрутів на тлі війни зі США та Ізраїлем. Це спровокувало:

Глобальний дефіцит пропозиції нафти.

Різке подорожчання дизельного пального та бензину.

Логістичний колапс, оскільки судноплавні компанії відмовляються ризикувати танкерами через загрозу підривів або захоплення суден.

Попри те, що Пентагон оцінює повне розмінування у шість місяців, адміністрація Трампа шукає прискорені рішення. Питання цін на заправках стало ключовим для Білого дому напередодні важливих проміжних виборів.

Енергетична альтернатива для Європи

Паралельно з розблокуванням близькосхідних шляхів, Вашингтон планує оголосити про "історичні" угоди щодо трубопроводів у межах ініціативи Трампа "Мирний порядок денний трубопроводів".

Йдеться про масштабні проєкти, що дозволять суттєво збільшити імпорт американської нафти та природного газу до Європи.

Це має зменшити залежність союзників від нестабільного регіону Перської затоки та зміцнити енергетичну безпеку ЄС на тлі триваючого конфлікту.

Нагадаємо, Пентагон розглядає різні варіанти розмінування, зокрема залучення гелікоптерів, підводних дронів і саперних груп. Водночас експерти зазначають, що навіть часткова загроза мінування змушує страхові компанії та судновласників утримуватися від проходу через регіон.