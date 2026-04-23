Розмінування Ормузької протоки може тривати до 6 місяців: як це вплине на ринки

Розмінування Ормузької протоки, яке може тривати до шести місяців, здатне утримувати високі ціни на нафту та бензин протягом тривалого часу.

Яке інформує Delo.ua, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на оцінки Пентагону, озвучені американським законодавцям на закритому брифінгу.

За даними військового відомства США, повне очищення стратегічного морського маршруту від мін, імовірно встановлених іранськими силами, потребуватиме щонайменше пів року. Йдеться про складну операцію, яка навряд чи буде завершена швидко навіть після потенційного завершення бойових дій.

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних коридорів світу, через який проходить близько п’ятої частини глобальних поставок нафти. Будь-яке обмеження судноплавства одразу відображається на світових енергетичних ринках.

Американська розвідка оцінює, що Іран міг встановити понад 20 мін у районі протоки, частину з них — із використанням технологій дистанційного керування. Це ускладнює їх виявлення та підвищує ризики для комерційного судноплавства.

Пентагон розглядає різні варіанти розмінування, зокрема залучення гелікоптерів, підводних дронів і саперних груп. Водночас експерти зазначають, що навіть часткова загроза мінування змушує страхові компанії та судновласників утримуватися від проходу через регіон.

На тлі цих ризиків аналітики попереджають про збереження високої волатильності на нафтовому ринку. У разі затяжної операції розмінування тиск на ціни може зберігатися місяцями навіть після стабілізації військової ситуації.

Раніше в медіа повідомлялося, що судноплавство в регіоні вже зазнало перебоїв через обстріли та інциденти із захопленням суден, що додатково підвищило напруження на ринку енергоносіїв.

Нагадаємо, в середині квітня Іран заявляв, що не може повноцінно відновити судноплавство через Ормузьку протоку через нездатність оперативно виявити та знешкодити встановлені морські міни.