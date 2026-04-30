Чистий прибуток "Украгролізингу" за підсумками 2025 року зріс до 2,11 млн грн

Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" за підсумками 2025 року отримало 2,11 млн грн чистого прибутку. Порівняно з 1,99 млн грн у 2024 році показник продемонстрував зростання, а фінансовий план за цим напрямом було виконано на 107,3%.

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Попри зростання прибутку, чистий дохід компанії від реалізації продукції та послуг скоротився на 12,9% і становив 185,61 млн грн. Чистий прибуток на одну просту акцію за результатами року зафіксовано на рівні 0,18 грн проти 0,17 грн роком раніше.

Вплив воєнного стану та ринкова кон'юнктура

Діяльність товариства у 2025 році відбувалася в умовах макроекономічної нестабільності та інфляційних процесів. На фінансові результати суттєво впливали обмежені можливості для збільшення відсоткових доходів на фоні коливань банківських ставок, а також зниження купівельної спроможності аграріїв.

Ключові показники фінансової стійкості:

Доходи від оренди зросли у 2,3 раза порівняно з планом, сягнувши 8,08 млн грн.

Вартість активів збільшилася на 3,1% до 444,26 млн грн на кінець року.

Власний капітал: станом на 31 грудня 2025 року становив 409,52 млн грн.

Зобов’язання: поточні зобов’язання зросли на 46,8% до 31,92 млн грн, також з’явилися довгострокові зобов’язання у розмірі 2,82 млн грн.

Діяльність та програми підтримки

"Украгролізинг" продовжує працювати без залучення коштів із державного бюджету. У 2025 році компанія активно брала участь в урядовій програмі "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", за якою передала аграрному сектору техніку на загальну суму 73,83 млн грн.

Наразі 100% акцій товариства належать державі в особі Фонду державного майна України, який раніше прийняв рішення про приватизацію компанії. За результатами 2024 року ФДМУ зобов'язав "Украгролізинг" спрямувати 80% прибутку (1,59 млн грн) на виплату дивідендів.

