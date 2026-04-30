Чистая прибыль "Украгролизинга" по итогам 2025 года выросла до 2,11 млн грн

Государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" по итогам 2025 года получило 2,11 млн грн чистой прибыли. По сравнению с 1,99 млн грн в 2024 году показатель продемонстрировал рост, а финансовый план по этому направлению был выполнен на 107,3%.

Как сообщает Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Несмотря на рост прибыли, чистый доход компании от реализации продукции и услуг сократился на 12,9% и составил 185,61 млн. грн. Чистая прибыль на одну простую акцию по результатам года зафиксирована на уровне 0,18 грн. против 0,17 грн. годом ранее.

Влияние военного положения и рыночная конъюнктура

Деятельность общества в 2025 г. происходила в условиях макроэкономической нестабильности и инфляционных процессов. На финансовые результаты существенно влияли ограниченные возможности увеличения процентных доходов на фоне колебаний банковских ставок, а также снижение покупательной способности аграриев.

Ключевые показатели финансовой устойчивости:

Доходы от аренды выросли в 2,3 раза по сравнению с планом, достигнув 8,08 млн. грн.

Стоимость активов увеличилась на 3,1% до 444,26 млн. грн на конец года.

Собственный капитал: на 31 декабря 2025 года составил 409,52 млн грн.

Обязательства: текущие обязательства выросли на 46,8% до 31,92 млн. грн., также появились долгосрочные обязательства в размере 2,82 млн. грн.

Деятельность и программы поддержки

"Украгролизинг" продолжает работу без привлечения средств из государственного бюджета. В 2025 году компания активно участвовала в правительственной программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", по которой передала аграрному сектору технику на общую сумму 73,83 млн. грн.

В настоящее время 100% акций общества принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины, ранее принявшего решение о приватизации компании. По результатам 2024 года ФГИУ обязал "Украгролизинг" направить 80% прибыли (1,59 млн грн) на выплату дивидендов.

