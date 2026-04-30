Валютная выручка от агроэкспорта выросла: какие продукты принесли Украине больше денег

По итогам первого квартала 2026 года Украина экспортировала 15,5 млн. тонн агропродукции на сумму 6,3 млрд. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Несмотря на то, что физические объемы поставок остались почти на уровне прошлого года (+1,2%), валютная выручка выросла сразу на 8,3% или на 482 млн долларов.

Сегодня аграрный сектор обеспечивает 62% всего экспорта государства, оставаясь главным источником валютной выручки.

Главная тенденция квартала – рост стоимости экспорта при почти неизменных физических объемах.

Важно, что этот результат достигнут не за счет внешней ценовой конъюнктуры: индекс продовольственных цен ФАО вырос всего на 1%. Ключевым фактором стали внутренние структурные изменения – прежде всего, увеличение доли продукции с добавленной стоимостью.

Что покупают и куда везут?

География экспорта остается стабильной, однако есть заметное усиление позиций отдельных игроков:

ЕС - 49% (традиционный лидер);

Страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) - 20%;

Турция - 12% (доля выросла с 9%, а выручка подскочила на 242 млн долларов);

Другие страны - 18%.

Структура экспорта остается концентрированной: топ-5 товарных категорий обеспечили 68% выручки, топ-10 – 81%.

Лидерами остаются кукуруза, подсолнечное масло и пшеница. При этом кукуруза показала рост как в физическом (+18%), так и в денежном (+17%) измерении, в значительной степени благодаря активному спросу Турции.

Подсолнечное масло продемонстрировало прирост выручки на 20% при минимальном увеличении объемов (+3%).

В то же время экспорт пшеницы сократился на 35%, прежде всего из-за рекордного урожая в странах ЕС.

Наибольшее падение зафиксировано на европейском направлении (-82%). Впрочем, в пределах квартала наблюдается восстановление: экспорт вырос с 536 тыс. тонн в январе до 869 тыс. тонн в марте (+62%), что создает предпосылки для полного использования квоты ЕС в 2026 году.

Отдельно следует отметить трансформацию экспорта масличных культур. Из-за стимулирования внутренней переработки сокращается экспорт сырья и растет доля продуктов переработки.

В частности, в сегменте сои меньшее сокращение продемонстрировали именно продукты переработки (жмых и масло), чем сырые бобы. В рапсовом сегменте изменения еще показательнее: экспорт рапсового масла вырос более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на сою из-за высокого спроса со стороны внутренних перерабатывающих предприятий. Закупочные цены на сою по ГМО повысились на 300-500 грн/т и составляют 20500-21000 грн/т.