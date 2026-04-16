Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Цены на сою в Украине снова выросли: переработчики соревнуются за сырье

Цены на сою в Украине снова выросли / Freepik

В Украине наблюдается дальнейший рост цен на сою из-за высокого спроса со стороны внутренних перерабатывающих предприятий. Закупочные цены на сою с ГМО за прошедшую неделю повысились на 300-500 грн/т и составляют 20500-21000 грн/т с доставкой на завод.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Стоимость сои без ГМО держится на уровне 20500–21200 грн/т. Особенностью текущего сезона явилось фактическое выравнивание цен на оба вида продукции на внутреннем рынке.

Дополнительным фактором поддержки цен является удорожание подсолнечника до максимальных показателей сезона, что удерживает высокую стоимость шрота. В то же время на мировом рынке цены испытывают давление из-за увеличения предложения из Южной Америки.

Это заставляет украинских трейдеров сворачивать экспортные программы из-за дефицита поставок и низкой рентабельности в портах. Экспортная цена на сою из ГМО в портах снизилась до 430-435$/т, тогда как продукция без ГМО торгуется по 455-460$/т. Наиболее активный спрос на безгмовую сою зафиксирован на западной границе по цене 460-465 $/т DAP.

Цены на продукты переработки остаются стабильными. Соевый шрот оценивается в 370 $/т с доставкой в порты и 390 $/т — на западную границу. Соевое масло для биодизельных заводов Европы стоит 1250-1270 $/т с доставкой в Румынию или Германию при условии соблюдения повышенных требований к качеству.

Напомним, в конце марта заводы повысили закупочные цены на сою с ГМО на 300-500 грн/т. Цены на продукцию без ГМО фиксировались на уровне 20500 – 20700 грн/т.

Автор:
Татьяна Ковальчук