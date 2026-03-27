В Украине выросли цены на сою: переработчики повышают ставки на фоне падения экспорта

В Украине наблюдается высокий спрос на сою со стороны местных переработчиков. Это обусловлено развитием производства соевого шрота для животноводства. На минувшей неделе заводы повысили закупочные цены на сою с ГМО на 300–500 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

Стоимость сои с ГМО составляет 20 300 – 20 500 грн/т с доставкой на предприятие. Цены на продукцию без ГМО зафиксировались на уровне 20500 – 20700 грн/т.

Рост внутренних цен поддерживается также удорожанием подсолнечника, что делает соевый шрот стабильно востребованным продуктом на внутреннем рынке. Из общего урожая объемом 5 млн. тонн на внутреннюю переработку в этом году поступит около 3 млн. тонн, что на 50% превышает показатели предыдущего сезона.

Экспортная ситуация и мировые тренды

На внешних рынках ситуация иная. Экспортные цены в украинских портах на сою из ГМО снизились на 5 $/т и составляют 435–445 $/т. Основные причины снижения:

увеличение предложения дешевой сои из Бразилии, где цены составляют 420–430$/т FOB;

падение майских фьючерсов в Чикаго на 4% (до 430 $/т) из-за отсутствия активных закупок со стороны Китая;

рост стоимости фрахта из Южной Америки из-за военных действий в Иране, что давит на мировые цены.

Экспорт сои без ГМО остается стабильным: около $460/т в портах и $460-465/т на западной границе Украины.

Финансовые показатели и экспорт

За период с 1 сентября по 25 марта 2026 Украина отгрузила на экспорт 1,5 млн тонн сои. Около 550 тыс. тонн было экспортировано с уплатой пошлин, что принесло государственному бюджету почти 760 млн. грн. По расчетам экспертов, из-за введения этих пошлин украинские производители недополучили примерно 200 млн долларов дохода.

Общий экспорт украинской сои за сезон, по прогнозам, не превысит 2,2 млн. тонн. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от темпов уборки урожая в Бразилии, который в настоящее время завершен на 68%, и спроса на биодизель в США.

Ранее сообщалось, что из-за введения экспортных пошлин на сою и рапс украинские аграрии потеряли около $200 млн, а Украина недополучила около $1 млрд валютных поступлений от экспорта.