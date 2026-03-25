Аграрии потеряли около $200 млн из-за пошлин на сою и рапса – оценка бизнеса

Из-за введения экспортных пошлин на сою и рапс украинские аграрии потеряли около $200 млн, а Украина недополучила около $1 млрд валютных поступлений от экспорта.

Как пишет Delo.ua , об этом заявили в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса Американской торговой палаты в Украине (ACC) во время прес-завтрака.

10% экспортная пошлина на сою и рапс: какие убытки для фермеров

Эксперты проанализировали шесть месяцев действия экспортных пошлин на сою и рапс.

"Украинские фермеры потеряли около $130 млн в пользу переработчиков. Продукцию приходилось продавать дешевле примерно на 7% от мировых уровней", - заявили в АСС.

Это особенно отразилось на малых и средних производителях, они не могут экспортировать самостоятельно и вынуждены работать через посредников.

Также еще около $50 млн аграрии потеряли из-за самой пошлины. Эти средства пошли в госбюджет.

"Поэтому в целом украинский товаропроизводитель теряет около $200 млн", – подсчитали в ACC.

Сокращение валютных поступлений от экспорта

Валютные поступления в Украину от экспорта ключевых культур – рапса, сои и подсолнечника – сократились примерно на $1 млрд за последние шесть месяцев. В частности, экспорт рапса уменьшился на $400 млн, сои на $240 млн, подсолнечника – на $345 млн.

"Те, кто пролоббировал этот закон, практически выбили нас с рынка рапса Европейского Союза, потому что мы стали неконкурентоспособными из-за этих экспортных налогов", - подчеркнули в АСС.

Авторы закона отмечали, что он направлен на стимулирование внутренней переработки, увеличение добавленной стоимости и поступлений в бюджет.

Однако, как отмечают в ACC, за последние 6 месяцев не были созданы новые мощности переработки.

Общие мощности переработки масличных культур в Украине составляют около 23 млн. тонн, тогда как общее производство масличных - примерно 20 млн. тонн. То есть мощности превышают объем сырья, рассказали в ACC.

Именно наличие избыточных мощностей – одна из ключевых причин кризиса в секторе переработки. Вероятно, это стало одним из мотивов принятия этого закона – улучшить экономику переработчиков, отметили в АСС.

Однако фактически это было сделано за счет аграриев – путем перераспределения доходов и создания дополнительных убытков в сельскохозяйственном секторе.

В сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский сообщал в феврале, что введение 10% экспортной пошлины на сою и рапс привело к росту переработки рапса в 1,8 раза и увеличению валютной выручки от соевого масла в 1,5 раза. В 2025/26 маркетинговом году ожидается рекордный объем переработки соевых бобов – до 3 млн тонн.

Как писал Latifundist в январе, первый заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что экспортеры уплатили около 3 млрд грн экспортных пошлин на сою и рапс. Высоцкий объяснял, что средства от пошлин идут на поддержку аграриев на прифронтовых территориях, в первую очередь планируют закрыть задолженность за прошлый год в размере 1,7 млрд грн, возникшую из-за отсутствия финансирования.