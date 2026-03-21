Украина сокращает экспорт рапса: Европе грозит дефицит сырья

Европейский рынок рапса может столкнуться с новыми дисбалансами из-за одновременного наращивания перерабатывающих мощностей в Польше и изменения экспортной модели Украины.

По словам аналитика аграрных рынков компании Мирослава Марчиняка, Европейский Союз ежегодно имеет дефицит семян рапса на уровне 5–6 млн т и традиционно покрывает его за счет импорта, прежде всего из Украины.

В то же время, украинские производители все больше переориентируются на внутреннюю переработку, что может сократить поставки сырья в ЕС.

Аналитик отмечает, что подобная трансформация создает двойной эффект для европейских переработчиков. С одной стороны, они рискуют потерять ключевого поставщика рапса, а с другой получают конкуренцию в виде украинского рапсового масла.

В результате часть перерабатывающих мощностей в ЕС может оказаться под угрозой простоя, что также повлияет на доходы фермеров.

В профильной ассоциации Copa-Cogeca уже обратили внимание на рост импорта украинского рапсового масла и призвали Украину отменить 10% пошлины на экспорт рапса, подсолнечника и сои. По мнению европейских аграриев, переработанная продукция из Украины ужесточает конкуренцию на внутреннем рынке ЕС.

Еще до полномасштабной войны около 95% украинского рапса экспортировалось, а ежегодные поставки в ЕС достигали 3,5 млн т. В текущем сезоне Украина уже экспортировала в ЕС 314 тыс. т рапсового масла, что эквивалентно около 750 тыс. т сырья, тогда как экспорт семян составлял.

Польша продолжает расширять перерабатывающие мощности. В частности, инициировано строительство нового маслоэкстракционного завода в Кентшине с мощностью переработки 400 тыс. т рапса в год. По оценкам, стране может понадобиться еще 5-6 подобных объектов.

При этом уже сейчас перерабатывающие мощности Польши составляют около 4 млн т в год при внутреннем производстве рапса на уровне 3,5 млн т, а возможности расширения посевных площадей остаются ограниченными.

В перспективе это может привести к структурному дефициту сырья в ЕС и к усилению конкуренции между европейскими и украинскими производителями на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

Добавим, что Украина может увеличить посевы рапса на треть до 1,5 миллиона гектаров, если война в Иране затянется. Длительный конфликт на Ближнем Востоке и дороговизна горючего стимулируют спрос на биодизельное сырье.