Україна скорочує експорт ріпаку: Європі загрожує дефіцит сировини

Європейський ринок ріпаку може зіткнутися з новими дисбалансами через одночасне нарощування переробних потужностей у Польщі та зміну експортної моделі України.

За словами аналітика аграрних ринків компанії Мирослава Марчіняка, Європейський Союз щороку має дефіцит насіння ріпаку на рівні 5–6 млн т і традиційно покриває його за рахунок імпорту, насамперед з України.

Водночас українські виробники дедалі більше переорієнтовуються на внутрішню переробку, що може скоротити постачання сировини до ЄС.

Аналітик зазначає, що така трансформація створює подвійний ефект для європейських переробників. З одного боку, вони ризикують втратити ключового постачальника ріпаку, а з іншого — отримують конкуренцію у вигляді української ріпакової олії.

У результаті частина переробних потужностей у ЄС може опинитися під загрозою простою, що також вплине на доходи фермерів.

У профільній асоціації Copa-Cogeca вже звернули увагу на зростання імпорту української ріпакової олії та закликали Україну скасувати 10% мита на експорт ріпаку, соняшнику та сої. На думку європейських аграріїв, перероблена продукція з України посилює конкуренцію на внутрішньому ринку ЄС.

Ще до повномасштабної війни близько 95% українського ріпаку експортувалося, а щорічні поставки до ЄС сягали 3,5 млн т. Натомість у поточному сезоні Україна вже експортувала до ЄС 314 тис. т ріпакової олії, що еквівалентно близько 750 тис. т сировини, тоді як експорт насіння становив лише 1,3 млн т.

Водночас Польща продовжує розширювати переробні потужності. Зокрема, ініційовано будівництво нового олійноекстракційного заводу в Кентшині з потужністю переробки 400 тис. т ріпаку на рік. За оцінками, країні може знадобитися ще 5–6 подібних об’єктів.

При цьому вже зараз переробні потужності Польщі становлять близько 4 млн т на рік за внутрішнього виробництва ріпаку на рівні 3,5 млн т, а можливості розширення посівних площ залишаються обмеженими.

У перспективі це може призвести до структурного дефіциту сировини в ЄС та посилення конкуренції між європейськими і українськими виробниками на ринку продукції з високою доданою вартістю.

Додамо, Україна може збільшити посіви ріпаку на третину до 1,5 мільйона гектарів, якщо війна в Ірані затягнеться. Тривалий конфлікт на Близькому Сході та дорожнеча пального стимулюють попит на біодизельну сировину.