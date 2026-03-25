Аграрії втратили близько $200 млн через мита на сою та ріпак – оцінка бізнесу

Соя
Через експортне мито на сою та ріпак аграрії втратили $200 млн. / Pixabay

Через запровадження експортних мит на сою та ріпак українські аграрії втратили близько $200 млн, а Україна недоотримала близько $1 млрд валютних надходжень від експорту. 

Як пише Delo.uaпро це заявили в Комітеті з питань агропромислового комплексу Американської торговельної палати в Україні (ACC) під час прессніданку.

10% експортне мито на сою та ріпак: які збитки для фермерів 

Експерти проаналізували шість місяців дії експортного мита на сою та ріпак. 

"Українські фермери втратили близько $130 млн на користь переробників. Продукцію доводилося продавати дешевше на приблизно 7% від світових рівнів", - заявили в  АСС.

Це особливо відобразилося на малих і середніх виробниках, адже вони не можуть експортувати самостійно та змушені працювати через посередників. 

Також ще близько $50 млн аграрії втратили через саме мито. Ці кошти пішли до держбюджету.

"Тому загалом український товаровиробник втрачає близько $200 млн", - підрахували в ACC. 

Скорочення валютних надходжень від експорту

Валютні надходження в Україну від експорту ключових культур - ріпаку, сої та соняшнику - скоротилися приблизно на $1 млрд за останні шість місяців. Зокрема, експорт ріпаку зменшився на $400 млн, сої на $240 млн, соняшнику - на $345 млн.

"Ті, хто пролобіював цей закон, практично вибили нас з ринку ріпаку Європейського Союзу, тому що ми стали неконкурентноспроможними через ці експортні податки", - наголосили в АСС.

Автори закону наголошували, що він спрямований на стимулювання внутрішньої переробки, збільшення доданої вартості та надходжень до бюджету.

Проте, як зауважують у ACC, за останні 6 місяців не було створено нових потужностей переробки.

Загальні потужності переробки олійних культур в Україні становлять близько 23 млн тонн, тоді як загальне виробництво олійних - приблизно 20 млн тонн. Тобто потужності перевищують обсяги сировини, розповіли в ACC.

Саме наявність надлишкових потужностей є однією з ключових причин кризи в секторі переробки. Ймовірно, це стало одним із мотивів ухвалення цього закону - покращити економіку переробників, зазначили в АСС.

Однак фактично це було зроблено за рахунок аграріїв - шляхом перерозподілу доходів і створення додаткових збитків у сільськогосподарському секторі. 

У вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомляв в лютому, що запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак призвело до зростання переробки ріпаку в 1,8 раза та збільшення валютної виручки від соєвої олії в 1,5 раза. У 2025/26 маркетинговому році очікується рекордний обсяг переробки соєвих бобів — до 3 млн тонн. 

 Як писав Latifundist у січні, перший заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що експортери сплатили близько 3 млрд грн експортних мит на сою та ріпак. Висоцький пояснював, що кошти від мит йдуть на підтримку аграріїв на прифронтових територіях, першочергово планують закрити заборгованість за минулий рік у розмірі 1,7 млрд грн, яка виникла через відсутність фінансування.

Автор:
Анна Мурашко