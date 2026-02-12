10% експортне мито на сою та ріпак дозволило Україні збільшити виробництво олії та шроту: які результати

Запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак призвело до зростання переробки ріпаку в 1,8 раза та збільшення валютної виручки від соєвої олії в 1,5 раза. У 2025/26 маркетинговому році очікується рекордний обсяг переробки соєвих бобів — до 3 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Посилаючись на дані асоціації "Укроліяпром", він зазначив, що запроваджене експортне мито дозволило Україні збільшити виробництво олії та шроту з цієї сировини, а також наростити експорт продуктів переробки.

Результати переробки ріпаку

За липень-грудень 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього сезону, зафіксовано такі показники:

переробка ріпаку на олію зросла в 1,8 раза;

експорт ріпакової олії збільшився в 1,8 раза, а валютна виручка від нього — у 2,2 раза;

виробництво ріпакового шроту зросло в 1,8 раза, експорт — в 1,7 раза, валютна виручка — в 1,4 раза.

Показники соєвого сектору

За вересень-грудень 2025 року, порівняно з минулим роком, динаміка наступна:

виробництво соєвої олії зросло на 22,4%;

обсяги експорту збільшилися на 23,3%;

валютна виручка зросла в 1,5 раза;

обсяг переробки сої на олію та шрот перевищив показники її експорту на 3,7%.

Прогнози на 2025/26 МР

За оцінками експертів "Укроліяпром", очікуються рекордні галузеві показники:

переробка насіння ріпаку сягне 1,7 млн тонн (понад 50% валового збору);

переробка соєвих бобів складе до 3,0 млн тонн (понад 60% валового збору);

виробництво ріпакової олії прогнозується на рівні 720 тис. тонн, соєвої — 600 тис. тонн.

"Переведення українського сільського господарства з моделі сировинного експорту на переробку продемонструвало свою ефективність на прикладі сої та ріпаку у перший же сезон дії закону про 10% мито. Додана вартість, яка тепер залишається в Україні", — зазначив Кисилевський.

Нагадаємо, 2 вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.