10% експортне мито на сою та ріпак дозволило Україні збільшити виробництво олії та шроту: які результати
Запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак призвело до зростання переробки ріпаку в 1,8 раза та збільшення валютної виручки від соєвої олії в 1,5 раза. У 2025/26 маркетинговому році очікується рекордний обсяг переробки соєвих бобів — до 3 млн тонн.
Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Посилаючись на дані асоціації "Укроліяпром", він зазначив, що запроваджене експортне мито дозволило Україні збільшити виробництво олії та шроту з цієї сировини, а також наростити експорт продуктів переробки.
Результати переробки ріпаку
За липень-грудень 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього сезону, зафіксовано такі показники:
- переробка ріпаку на олію зросла в 1,8 раза;
- експорт ріпакової олії збільшився в 1,8 раза, а валютна виручка від нього — у 2,2 раза;
- виробництво ріпакового шроту зросло в 1,8 раза, експорт — в 1,7 раза, валютна виручка — в 1,4 раза.
Показники соєвого сектору
За вересень-грудень 2025 року, порівняно з минулим роком, динаміка наступна:
- виробництво соєвої олії зросло на 22,4%;
- обсяги експорту збільшилися на 23,3%;
- валютна виручка зросла в 1,5 раза;
- обсяг переробки сої на олію та шрот перевищив показники її експорту на 3,7%.
Прогнози на 2025/26 МР
За оцінками експертів "Укроліяпром", очікуються рекордні галузеві показники:
- переробка насіння ріпаку сягне 1,7 млн тонн (понад 50% валового збору);
- переробка соєвих бобів складе до 3,0 млн тонн (понад 60% валового збору);
- виробництво ріпакової олії прогнозується на рівні 720 тис. тонн, соєвої — 600 тис. тонн.
"Переведення українського сільського господарства з моделі сировинного експорту на переробку продемонструвало свою ефективність на прикладі сої та ріпаку у перший же сезон дії закону про 10% мито. Додана вартість, яка тепер залишається в Україні", — зазначив Кисилевський.
Нагадаємо, 2 вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.