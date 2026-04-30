Валютна виручка від агроекспорту зросла: які продукти принесли Україні найбільше грошей

За підсумками першого кварталу 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн агропродукції на суму 6,3 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Попри те, що фізичні обсяги поставок залишилися майже на рівні минулого року (+1,2%), валютна виручка зросла одразу на 8,3%, або на 482 млн доларів.

Сьогодні аграрний сектор забезпечує 62% усього експорту держави, залишаючись головним джерелом валютних надходжень.

Головна тенденція кварталу – зростання вартості експорту при майже незмінних фізичних обсягах.

Важливо, що цей результат досягнутий не за рахунок зовнішньої цінової кон’юнктури: індекс продовольчих цін ФАО зріс лише на 1%. Ключовим фактором стали внутрішні структурні зміни – передусім збільшення частки продукції з доданою вартістю.

Що купують та куди везуть?

Географія експорту залишається стабільною, проте є помітне посилення позицій окремих гравців:

ЄС — 49% (традиційний лідер);

— 49% (традиційний лідер); Країни MENA (Близький Схід та Пн. Африка) — 20%;

(Близький Схід та Пн. Африка) — 20%; Туреччина — 12% (частка зросла з 9%, а виручка підскочила на 242 млн доларів);

— 12% (частка зросла з 9%, а виручка підскочила на 242 млн доларів); Інші країни — 18%.

Структура експорту залишається концентрованою: топ-5 товарних категорій забезпечили 68% виручки, топ-10 – 81%.

Лідерами залишаються кукурудза, соняшникова олія та пшениця. При цьому кукурудза показала зростання як у фізичному (+18%), так і у грошовому (+17%) вимірі, значною мірою завдяки активному попиту з боку Туреччини.

Соняшникова олія продемонструвала приріст виручки на 20% при мінімальному збільшенні обсягів (+3%).

Водночас експорт пшениці скоротився на 35%, передусім через рекордний урожай у країнах ЄС.

Найбільше падіння зафіксовано на європейському напрямку (–82%). Втім, у межах кварталу простежується відновлення: експорт зріс із 536 тис. тонн у січні до 869 тис. тонн у березні (+62%), що створює передумови для повного використання квоти ЄС у 2026 році.

Окремо варто відзначити трансформацію експорту олійних культур. Через стимулювання внутрішньої переробки скорочується експорт сировини та зростає частка продуктів переробки.

Зокрема, у сегменті сої менше скорочення продемонстрували саме продукти переробки (макуха та олія), ніж сирі боби. У ріпаковому сегменті зміни ще більш показові: експорт ріпакової олії зріс більш ніж у 30 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на сою через високий попит з боку внутрішніх переробних підприємств. Закупівельні ціни на сою з ГМО підвищилися на 300-500 грн/т і становлять 20500-21000 грн/т.