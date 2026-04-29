Полтавський завод Лтава завершив квартал із прибутком 41,6 млн грн

Полтавський виробник електричних з’єднувачів та комутаційних виробів АТ "Завод "Лтава" підбив підсумки роботи у першому кварталі 2026 року. Підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 41,64 млн грн, що демонструє невелике зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звітність підприємства в системі НКЦПФР.

Попри позитивний фінансовий результат, чистий дохід заводу скоротився на 27% і склав 122,45 млн грн. Це свідчить про зміну структури замовлень або оптимізацію витрат, що дозволило зберегти прибутковість при менших оборотах.

Підсумки роботи за 2025 рік

Завод також оприлюднив детальний звіт за минулий рік. Згідно з документом, за підсумками 2025 року "Лтава" отримала 156,2 млн грн чистого прибутку. Хоча цей показник на 8,8% менший за результат 2024 року, за іншими напрямами підприємство продемонструвало впевнене зростання.

Ключові показники за 2025 рік:

Чистий дохід — зріс на 32,2% до 627 млн грн.

Операційний прибуток — збільшився на 71,2% до 136 млн грн.

Валовий прибуток — зріс на 51,6% до 332,8 млн грн.

Завод "Лтава" залишається спеціалізованим підприємством, що розробляє та виготовляє компоненти для мікроелектроніки, зокрема контактні пристрої та розетки. Основними власниками акцій станом на кінець 2025 року є Іван та Леся Рибалко (сумарно близько 63,5%), а також голова наглядової ради Сергій Змієвець (36,43%).

Позиції на ринку

Збереження прибутковості у 2026 році підкреслює стійкість підприємства в умовах енергетичних викликів. Завдяки вузькій спеціалізації на складних електронних компонентах, завод утримує позиції ключового постачальника для промислового сектору.

