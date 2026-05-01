Прибуток найбільшого виробника цукру в Україні обвалився у 4 рази

Агрохолдинг “Астарта” у 2025 році зафіксував суттєве погіршення фінансових показників: чистий прибуток скоротився у 4,2 раза на тлі падіння виручки на 23%.

Виручка і прибуток "Астарти" різко скоротилися

Агрохолдинг "Астарта" у 2025 році отримав 19,94 млн євро чистого прибутку, що у 4,2 раза менше, ніж роком раніше.

Консолідований дохід "Астарти" за звітний період зменшився на 23% - до 472 млн євро. Таке скорочення пояснюється зниженням урожаю олійних культур, падінням обсягів продажів сільськогосподарської продукції та цукру, а також нижчими цінами на частину товарів.

Експортні продажі становили 294 млн євро, що відповідає 62% загального доходу у 2025 році. Сільськогосподарський сегмент забезпечив 32% консолідованого доходу, або 149 млн євро, що на 28% менше, ніж у 2024 році.

Продажі цукру за рік скоротилися на 36% - до 147 млн євро, забезпечивши 31% загальної виручки. Водночас частка переробки сої зросла до 24% доходу, або 112 млн євро, завдяки збільшенню продажів на 6%.

Сегмент тваринництва також продемонстрував зростання на 6% у річному вимірі - до 56 млн євро, що становить 12% загального доходу.

Валовий прибуток компанії знизився на 42% - до 137 млн євро через меншу зміну справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції на 46 млн євро, що відображає падіння світових цін. EBITDA скоротилася на 37% - до 100 млн євро, а рентабельність за EBITDA зменшилася на 5 процентних пунктів - до 21%.

Операційний грошовий потік у 2025 році впав у 4,5 раза - до 36 млн євро на тлі зростання запасів на 16%, до 186 млн євро. Водночас грошовий потік від інвестицій зріс на 91% - до 100 млн євро. Серед ключових інвестицій - оновлення парку сільськогосподарської техніки, будівництво підприємства з переробки сої (42 млн євро, запуск планується у другому півріччі року), проєкт багатокомпонентної дробарки для насіння та реконструкція молочних ферм.

Чистий фінансовий борг компанії (без урахування орендних зобов’язань) на кінець 2025 року становив 94 млн євро проти позитивної грошової позиції у 21 млн євро у 2024 році. Загальний чистий борг за рік подвоївся - до 226 млн євро.

Про " Астарта"

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України та є найбільшим виробником цукру в країні. До структури компанії входять шість цукрових заводів, аграрні господарства із земельним банком близько 220 тис. га, а також молочні ферми з поголів’ям 22 тис. голів великої рогатої худоби.

Виробничі активи холдингу також включають олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська область), сім елеваторів та біогазовий комплекс.

За підсумками січня–вересня 2025 року чистий прибуток компанії зменшився на 42,2% — до 43,70 млн євро, тоді як консолідована виручка скоротилася на 22,4% і становила 342,78 млн євро.

