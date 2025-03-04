"Астарта" інвестує $76 млн в будівництво ОЕЗ у Хмельницькій області: скільки зможе переробляти

Керівництво агропромислового холдингу "Астарта" схвалило рішення про початок будівництва заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області. Олієекстракційний завод (ОЕЗ) зможе переробляти щорічно до 400 тис. тонн сировини, зокрема сої та ріпаку. Загальні інвестиції в підприємство становитимуть $76 млн, повідомила пресслужба агрохолдингу в Facebook.

Запуск ОЕЗ в експлуатацію запланований на 2026 рік. Компанія вже знайшла постачальника обладнання та технології екстракції олії для майбутнього підприємства.

"Астарта" продовжує зміцнювати свої позиції у переробному секторі, інвестуючи у нові виробничі потужності. Зростаючий попит на продукти переробки сої в ЄС відкриває нові можливості, і ми готові їх реалізовувати, використовуючи наш досвід та експертизу. Новий завод із переробки олійних культур дозволить розширити лінійку інгредієнтів для кормової бази", — зазначив директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу холдингу Вячеслав Чук.

Наразі холдинг очікує на рішення Наркевицької територіальної громади Хмельницької області щодо виділення земельних ділянок під проєкт. Для пришвидшення реалізації проєкту "Астарта" планує подати заявку на участь в програмі державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні.

Скільки сировини зможе переробляти "Астарта"

Агропромхолдинг вже має переробні потужності на Глобинському переробному заводі в Полтавській області. Підприємство спеціалізується на переробці бобів сої та оптовій торгівлі продуктами її переробки. Щоденно завод опрацьовує до 700 тонн бобів сої, на виході видаючи до 520 тонн високопротеїнового гранульованого шроту, 140 тонн нерафінованої гідратованої олії та 40 тонн гранульованої оболонки.

Загальна річна потужність заводу складає 230 тис. тонн, при цьому у 2023 році холдинг переробив навіть більше — 232 тис. тонн. Тому після запуску в експлуатацію заводу в Хмельницькій області, компанія зможе переробляти орієнтовно до 630 тис. тонн сої на рік, якщо нове підприємство спеціалізуватиметься лише на цій культурі.

Також "Астарта" має сім елеваторних комплексів з загальною потужністю одночасного зберігання 562 тис. тонн зерна. Вони розташовані у Полтавській (Яреськівський, Лутовинівський, Семенівський, Скороходівський елеватори), Хмельницькій (Війтовецький, Красилівський елеватори) та Вінницькій (Хмільницький елеватор) областях.

Підприємства приймають зернові — пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, гречка, овес, сорго; олійні — ріпак, соняшник та зернобобові культури — соя, горох. Кожен з елеваторів приймає 2,5-6 тис. тонн зерна на добу, відвантажує на автомобільний транспорт — до 2 тис. тонн, на залізничний транспорт — до 3 тис. тонн на добу. Потужність сушіння — 1,5-3 тис. тонн на добу.