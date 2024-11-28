"Астарта" планує залучити $80 млн на новий завод із виробництва соєвого білка

Агропромхолдинг "Астарта" оголосив про намір залучити $80 мільйонів від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) для будівництва заводу з виробництва концентрату соєвого білка.

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Інформація про це з'явилася на офіційному сайті IFC.

Згідно з повідомленням, планується отримати кредит у розмірі до $40 мільйонів безпосередньо від IFC, а також залучити паралельний кредит ще на $40 мільйонів для дочірньої компанії ТОВ "Астарта Агро Протеїн".

Завод буде збудовано в Полтавській області. Його проектна потужність — 100 000 тонн продукції на рік, або 500 тонн на добу.

Рада директорів IFC має розглянути проєкт 20 грудня 2023 року. Якщо угоду затвердять, це стане вже п’ятим спільним інвестиційним проєктом IFC і "Астарти" з 2012 року.

Зазначається, що будівництво заводу з виробництва концентрату соєвого білка спрямоване на розширення потужностей компанії у переробці соєвого шроту, що є ключовим продуктом для кормової промисловості та харчового сектору.

Про компанію

"Астарта" — один із найбільших агрохолдингів України, заснований у 1993 році Віктором Іванчиком, який досі є основним акціонером компанії. З 2006 року акції Astarta Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі.

Холдинг включає цукрові заводи, аграрні підприємства та молочні ферми. Загальний земельний банк "Астарти" становить близько 250 000 га в центральних і західних областях України.

У 2013 році компанія відкрила завод із переробки сої в місті Глобине, Полтавська область. За 2023 рік завод переробив 232 000 тонн сої, з яких 73% були вирощені на власних полях, виробивши 172 000 тонн соєвого шроту.

Зазначимо, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Так, загалом п’ять цукрових заводів "Астарти" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру - цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.