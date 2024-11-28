"Астарта" планирует привлечь $80 млн на новый завод по производству соевого белка

Агропромхолдинг "Астарта" объявил о намерении привлечь $80 миллионов от Международной финансовой корпорации (IFC) на строительство завода по производству концентрата соевого белка.

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Информация об этом появилась на официальном сайте IFC.

Согласно сообщению, планируется получить кредит в размере до 40 миллионов долларов непосредственно от IFC, а также привлечь параллельный кредит еще на 40 миллионов долларов для дочерней компании ООО "Астарта Агро Протеин".

Завод будет построен в Полтавской области. Его проектная мощность – 100 000 тонн продукции в год, или 500 тонн в сутки.

Совет директоров IFC должен рассмотреть проект 20 декабря 2023 года. Если соглашение будет утверждено, это станет уже пятым совместным инвестиционным проектом IFC и "Астарты" с 2012 года.

Отмечается, что строительство завода по производству концентрата соевого белка направлено на расширение мощностей компании в переработке соевого шрота, являющегося ключевым продуктом для кормовой промышленности и пищевого сектора.

О компании

"Астарта" — один из крупнейших агрохолдингов Украины, основанный в 1993 году Виктором Иванчиком, который до сих пор является основным акционером компании. С 2006 года акции Astarta Holding торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Холдинг включает в себя сахарные заводы, аграрные предприятия и молочные фермы. Общий земельный банк "Астарты" составляет около 250 000 га в центральных и западных областях Украины.

В 2013 году компания открыла завод по переработке сои в Глобино, Полтавская область. За 2023 год завод переработал 232 000 тонн сои, из которых 73% было выращено на собственных полях, произведя 172 000 тонн соевого шрота.

Отметим, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Так, в общей сложности пять сахарных заводов "Астарты" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара — этот показатель стал лучше по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.