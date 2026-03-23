Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Український виробник цукру інвестував 5,2 млн доларів у техніку перед посівною

трактор
Астарта готується до весняних робіт / Depositphotos

Один із найбільших виробників цукру в Україні агропромхолдинг “Астарта” провів масштабне оновлення парку сільськогосподарської техніки напередодні весняно-польових робіт. 

Для потреб агровиробництва цьогоріч придбали понад 50 одиниць техніки та комплектуючих загальною вартістю понад 5,2 млн доларів США.

Серед них важкі та малі трактори, посівні комплекси, сівалки точного висіву та інше обладнання, необхідне для якісної обробки ґрунту.

У компанії зазначають, що основна частина техніки вже доставлена на виробничі локації холдингу та повністю готова до експлуатації. Регулярне оновлення активів дозволяє компанії оптимізувати процеси обробки та зберігати родючість земель.

За словами операційного директора компанії Василя Хмелюка, системні інвестиції в обладнання спрямовані не лише на стабільний результат, а й на зменшення операційних витрат.

Нова техніка дозволяє знизити навантаження на довкілля та скоротити вуглецевий слід від виробничої діяльності.

Використання сучасних машин допомагає агрохолдингу впроваджувати технології точного землеробства та раціонально використовувати ресурси.

Загалом, протягом 2025 року агрохолдинг інвестував у модернізацію та оновлення власного парку техніки близько 22 млн доларів. 

Раніше повідомлялося, що весняна посівна в Україні може зіткнутися з низкою економічних викликів, серед яких – дефіцит мінеральних добрив та можливі перебої з дизельним паливом. Зокрема, прогнозується, що ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости.

Автор:
Тетяна Бесараб