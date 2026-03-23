Український виробник цукру інвестував 5,2 млн доларів у техніку перед посівною

Один із найбільших виробників цукру в Україні агропромхолдинг “Астарта” провів масштабне оновлення парку сільськогосподарської техніки напередодні весняно-польових робіт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Для потреб агровиробництва цьогоріч придбали понад 50 одиниць техніки та комплектуючих загальною вартістю понад 5,2 млн доларів США.

Серед них важкі та малі трактори, посівні комплекси, сівалки точного висіву та інше обладнання, необхідне для якісної обробки ґрунту.

У компанії зазначають, що основна частина техніки вже доставлена на виробничі локації холдингу та повністю готова до експлуатації. Регулярне оновлення активів дозволяє компанії оптимізувати процеси обробки та зберігати родючість земель.

За словами операційного директора компанії Василя Хмелюка, системні інвестиції в обладнання спрямовані не лише на стабільний результат, а й на зменшення операційних витрат.

Нова техніка дозволяє знизити навантаження на довкілля та скоротити вуглецевий слід від виробничої діяльності.

Використання сучасних машин допомагає агрохолдингу впроваджувати технології точного землеробства та раціонально використовувати ресурси.

Загалом, протягом 2025 року агрохолдинг інвестував у модернізацію та оновлення власного парку техніки близько 22 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що весняна посівна в Україні може зіткнутися з низкою економічних викликів, серед яких – дефіцит мінеральних добрив та можливі перебої з дизельним паливом. Зокрема, прогнозується, що ціни на аміачну селітру та карбамід можуть зрости.