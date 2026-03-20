Посівні площі в Україні почали зростати: які культури в лідерах

У 2025 році аграрний сектор України продемонстрував позитивну динаміку розширення насіннєвих площ під ключовими сільськогосподарськими культурами.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Насіннєвої Асоціації України.

Після відчутного скорочення у попередньому сезоні загальна площа посівів пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику, сої та ячменю перевищила позначку у 80 тисяч гектарів.

Хоча цей показник все ще не досяг рівня 2023 року, поточні результати свідчать про поступову стабілізацію галузі та адаптацію виробників до нових ринкових умов.

Найбільш помітне відновлення зафіксовано в сегменті кукурудзи, де площі зросли до 25,7 тисячі гектарів після різкого падіння роком раніше.

Водночас м’яка озима пшениця демонструє найбільш стабільну позитивну траєкторію, перевищивши показники обох попередніх років із результатом у 25,1 тисячі гектарів.

Суттєве зростання також зафіксовано в сегменті твердої озимої пшениці — площі під нею збільшилися більш ніж удвічі, до 424,7 га.

Натомість площі під ярою пшеницею скорочуються. Найбільше просідання відбулося у сегменті твердої пшениці — майже утричі, до 218,5 га.

Площі під ріпаком у 2025 році також зросли — до 277,4 га після падіння у 2024-му, майже повернувшись до рівня 2023 року. Це може свідчити про стабілізацію сегмента.

Позитивну динаміку демонструє й озимий ячмінь, площі під яким збільшилися до 2,9 тис. га. Водночас ярий ячмінь продовжує втрачати позиції — площі під ним скоротилися до 3 тис. га.

Негативний тренд зберігся лише у сегментах соняшнику (до 10,6 тис. га) та сої (12,8 тис. га), де зафіксовано зниження насіннєвих площ порівняно з минулими періодами, хоча показники сої залишаються близькими до середніх значень.

Нагадаємо, Україна може збільшити посіви ріпаку на третину до 1,5 мільйона гектарів, якщо війна в Ірані затягнеться. Тривалий конфлікт на Близькому Сході та дорожнеча пального стимулюють попит на біодизельну сировину.