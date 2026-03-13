Сільгоспвиробники забезпечені пальним для посівної на 6 тижнів

Сільськогосподарські підприємства мають запаси пального на 3–6 тижнів, що достатньо для проведення посівної кампанії 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що на програму кешбеку для купівлі пального на АЗС планується спрямувати близько 3 млрд грн, які будуть перерозподілені з коштів програм Міністерства економіки.

Уряд поширює програму "Національний кешбек" на купівлю пального до 1 травня 2026 року. Громадяни зможуть отримати 15% кешбеку при купівлі дизельного пального, 10% — бензину, 5% — автогазу. Виплати здійснюватимуться на базі вже діючої програми, якою користуються близько 9,4 млн громадян.

Війна на Близькому Сході підвищує витрати аграріїв

Подорожчання дизельного пального до 74-79 грн за літр різко збільшує витрати українських аграріїв під час весняної посівної кампанії. Для господарства із земельним банком 1000 гектарів додаткові витрати можуть перевищити 1,4 млн грн.

Особливо гостро це відчують малі та середні господарства. Додатковий тиск створює і подорожчання мінеральних добрив, що може ще більше збільшити собівартість посівної.