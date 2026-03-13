Запланована подія 2

Сельхозпроизводители снабжены горючим для посевной на 6 недель.

Сельскохозяйственные предприятия имеют запасы горючего на 3-6 недель, что достаточно для проведения посевной кампании 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что на программу кэшбека для покупки горючего на АЗС планируется направить около 3 млрд. грн., которые будут перераспределены из средств программ Министерства экономики.

Правительство распространяет программу "Национальный Кэшбэк" на покупку горючего до 1 мая 2026 года. Граждане смогут получить 15% кэшбека при покупке дизельного горючего, 10% - бензина, 5% - автогаза. Выплаты будут производиться на базе уже действующей программы, которой пользуются около 9,4 млн граждан.

Война на Ближнем Востоке повышает расходы аграриев

Удорожание дизельного горючего до 74-79 грн за литр резко увеличивает расходы украинских аграриев во время весенней посевной кампании. Для хозяйства с земельным банком 1000 гектаров дополнительные расходы могут превысить 1,4 млн. грн.

Особенно остро это почувствуют малые и средние хозяйства. Дополнительное давление создает и удорожание минеральных удобрений, что может увеличить себестоимость посевной.

Автор:
Татьяна Гойденко