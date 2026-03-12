В Україні запустять кешбек на АЗС і виплатять по 1500 грн: готується новий пакет підтримки

Уряд готує новий пакет підтримки для громадян. Він передбачає одноразову виплату 1500 гривень для пенсіонерів і вразливих категорій населення, а також кешбек на пальне - до 15% під час заправки на АЗС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд готує новий пакет підтримки

"За результатами обговорення з Президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей", - написала Свириденко.

Цільова підтримка пенсіонерів та вразливих категорій громадян

Уряд надасть цільову підтримку пенсіонерам та вразливим категоріям населення. Одноразова доплата у розмірі 1500 гривень буде спрямована на підтримку найуразливіших груп - людей похилого віку, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, отримувачів базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщених осіб та сімей з дітьми. Загалом допомогу отримають майже 13 мільйонів українців.

Кошти надійдуть у квітні через існуючі механізми соціальних виплат - на спеціальні рахунки в банках або через Укрпошту. Виплати будуть здійснені в рамках чинних бюджетних програм Міністерства соціальної політики.

Кешбек на пальне

Громадяни зможуть отримати державний кешбек при купівлі пального на АЗС:

15% на дизельне пальне,

10% на бензин,

5% на автогаз.

Програма кешбеку діятиме до 1 травня на всіх АЗС, що приєднаються до ініціативи. Виплати будуть здійснюватися через платформу «Національний кешбек», якою вже користуються понад 9,4 мільйона українців.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський раніше повідомив про те, що домовився з премʼєркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців. Президент доручив премʼєрці Юлії Свириденко протягом найближчих днів опрацювати деталі цих програм та представити їх суспільству.

Зауважимо, в Україні сім'ї з низьким рівнем доходів можуть розраховувати на базову соціальну допомогу. Це принципово новий підхід для виплат: тепер замість збору кількох дрібних виплат родина може отримувати одну суму. Проєкт розрахований на два роки, а виплата призначається одразу на шість місяців із можливістю автоматичного продовження.