Базова соціальна допомога: розрахунок виплат, хто може отримати гроші та як подати заявку

В Україні сім'ї з низьким рівнем доходів можуть розраховувати на базову соціальну допомогу. Це принципово новий підхід для виплат: тепер замість збору кількох дрібних виплат родина може отримувати одну суму. Проєкт розрахований на два роки, а виплата призначається одразу на шість місяців із можливістю автоматичного продовження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Як подати заявку?

Оформити допомогу можна двома способами:

онлайн через "Дію". Сервіс уже доступний для тих, хто отримує допомогу як малозабезпечена сім'я або виплати на дітей одиноким матерям;

офлайн через найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від прописки.

Як вираховується сума?

Розмір виплати — це різниця між сукупним доходом родини та базовою величиною. Наразі базова величина становить 4 500 грн на людину. Розрахунок виглядає так:

перший член сім'ї (заявник) — 100% (4 500 грн);

діти до 18 років та особи з інвалідністю I чи II групи — 100% (4 500 грн);

кожен наступний член сім'ї — 70% (3 150 грн).

Наприклад, сім'я з трьох осіб (тато, мама, дитина 2 років). Мама не працює, тато отримує зарплату. Сумарна базова величина для них: $4500 + 4500 + 3150 = 12150$ грн. Якщо їхній реальний середній дохід на місяць складає 7 020 грн, то розмір нової допомоги становитиме 5 130 грн щомісяця.

Що передбачено для пенсіонерів?

Якщо людина досягла 60 років, але не накопичила достатньо страхового стажу для звичайної пенсії, вона має право на базову соціальну допомогу. У цьому випадку сума виплати напряму залежить від того, скільки років стажу людина все ж таки встигла офіційно відпрацювати.

Для розрахунку береться базова величина (4 500 грн), від якої вираховується певний відсоток:

менше 10 років стажу — виплачується 53% (2 385 грн);

від 10 до 20 років — виплачується 62% (2 790 грн);

від 20 до 30 років — виплачується 70% (3 150 грн);

понад 30 років — виплачується 88% (3 960 грн).

Уявімо ситуацію: людині 65 років, вона проживає сама, не має права на пенсію через малий стаж (наприклад, 11 років) і не має жодних інших доходів. Оскільки стаж становить 11 років ми беремо 62% від базової величини: 4500 * 62% = 2790 грн. Саме стільки складе розмір щомісячної базової допомоги для зазначеної особи.

Важливі моменти

Допомога не призначається, якщо протягом останнього року хтось із родини купив майно (авто, житло, валюту) на суму понад 100 000 грн або має депозити на таку ж суму. Також враховується наявність другого житла чи кількох автівок, молодших за 15 років.

Процес складається з двох кроків: спочатку подається заява про "намір", де система розраховує вашу суму. Якщо вона вас влаштовує — підписується заява про призначення.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня стартувала програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла". Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги з догляду та виховання