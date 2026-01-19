Базовая социальная помощь: расчет выплат, кто может получить деньги и как подать заявку

В Украине семьи с низким уровнем дохода могут рассчитывать на базовую социальную помощь. Это принципиально новый подход к выплатам: теперь вместо сбора нескольких мелких выплат семья может получать одну сумму. Проект рассчитан на два года, а выплата назначается сразу на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Как подать заявку?

Оформить помощь можно двумя способами:

онлайн через "Действие". Сервис уже доступен для тех, кто получает помощь в качестве малообеспеченной семьи или выплаты на детей одиноким матерям;

офлайн через ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от прописки.

Как рассчитывается сумма?

Размер выплаты – это разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной. В настоящее время базовая величина составляет 4500 грн на человека. Расчет выглядит так:

первый член семьи (заявитель) – 100% (4 500 грн);

дети до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы – 100% (4 500 грн);

каждый следующий член семьи – 70% (3 150 грн).

К примеру, семья из трех человек (папа, мама, ребенок 2 лет). Мама не работает, папа получает зарплату. Суммарная базовая величина для них: $4500+4500+3150=12150$ грн. Если их реальный средний доход в месяц составляет 7020 грн, то размер новой помощи составит 5130 грн ежемесячно.

Что предусмотрено для пенсионеров?

Если человек достиг 60 лет, но не накопил достаточно страхового стажа для обычной пенсии, он имеет право на базовую социальную помощь. В этом случае сумма выплаты напрямую зависит от того, сколько лет стажа человек все же успел официально отработать.

Для расчета берется базовая величина (4500 грн), от которой высчитывается определенный процент:

менее 10 лет стажа - выплачивается 53% (2385 грн);

от 10 до 20 лет – выплачивается 62% (2 790 грн);

от 20 до 30 лет – выплачивается 70% (3 150 грн);

более 30 лет – выплачивается 88% (3 960 грн).

Представим ситуацию: человеку 65 лет, он проживает сам, не имеет права на пенсию из-за малого стажа (например, 11 лет) и не имеет никаких других доходов. Поскольку стаж составляет 11 лет, мы берем 62% от базовой величины: 4500*62% = 2790 грн. Именно столько составит размер ежемесячного базового пособия для указанного лица.

Важные моменты

Помощь не назначается, если в течение последнего года кто-то из семьи купил имущество (авто, жилье, валюту) на сумму свыше 100 000 грн. или имеет депозиты на такую же сумму. Также учитывается наличие второго жилья или нескольких автомобилей младше 15 лет.

Процесс состоит из двух шагов: сначала подается заявление о "намерении", где система рассчитывает вашу сумму. Если она вас устраивает – подписывается заявление о назначении.

