США стали світовим лідером з експорту нафти

Сполучені Штати Америки стали найбільшим експортером нафти у світі, змінивши структуру ринку, де тривалий час домінували Саудівська Аравія та Росія. Ця зміна посилила позиції американських компаній на енергетичних ринках.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Вихід США на перше місце став великим поворотом для країни, яка десятиліттями залежала від близькосхідної сировини та постраждала від нафтового ембарго, запровадженого деякими членами ОПЕК у 1973 році через підтримку Вашингтоном Ізраїлю.

Ситуація почала змінюватися після 2010 року, коли стрімко зріс видобуток нафти та газу зі сланцевих формацій. Спочатку це зробило США найбільшим виробником газу, а згодом — і нафти у світі.

Причини змін на ринку

Лідерство США за обсягами експорту утримується третій місяць поспіль. Головними факторами стали високий внутрішній видобуток, використання стратегічних резервів та серйозні проблеми у конкурентів. Поточний розподіл сил на ринку у травні виглядав так:

США — 10,5 млн барелів на добу (б/д). Американські постачальники наростили експорт на тлі високих обсягів виробництва. Для порівняння, у 2025 році США щодня відвантажували близько 6,6 млн барелів.

Росія — 7 млн б/д. Російський експорт сирої нафти та нафтопродуктів суттєво скоротився через санкції США за вторгнення в Україну, а також через успішні атаки українських безпілотників на інфраструктуру. У 2025 році цей показник становив близько 5,8 млн б/д.

Саудівська Аравія — 5,9 млн б/д. Поставки королівства різко впали через конфлікт між США та Іраном, який з лютого 2026 року блокує логістичні маршрути на Близькому Сході. Минулого року Саудівська Аравія експортувала в середньому 8,1 млн б/д.

Нові важелі впливу та позиція ОПЕК

Домінування США послаблює ціновий вплив ОПЕК та її союзників. Картель також зазнав втрат у травні, коли Об'єднані Арабські Емірати, один із найбільших виробників організації, залишили її після майже 60 років участі. Статус головного експортера дає Вашингтону сильний важіль у переговорах з партнерами та конкурентами, на додачу до військової переваги та домінування долара як світової резервної валюти.

На відміну від Росії чи Саудівської Аравії, де видобуток та експортні цілі регулюються державою, американський нафтовий бум повністю керується приватними компаніями та ринковими механізмами. Коли ціни зростають, фірми збільшують видобуток, що допомагає знизити вартість на ринку. Коли ціни падають, вони скорочують виробництво, що стимулює зростання вартості.

Попри те, що європейські та азійські країни зараз сильно залежать від американської сировини, у Брюсселі вже висловлюють занепокоєння. Наразі Європа забирає 47% усього експорту США, проти 37% у 2021 році. А Азія у травні викупила 46% американських обсягів. Посадовці ЄС, які раніше вітали цей бум як альтернативу російському газу, тепер попереджають про ризики надмірної залежності від компаній з однієї країни. Тим часом у Москві також не приховують розчарування.

Нагадаємо, світові запаси нафти впали до критичного мінімуму через що експерти попереджають про стрибок цін. Керівники галузі та аналітики зазначають, що глобальні резерви опинилися на низькому рівні, що найближчими тижнями може спровокувати новий ціновий шок, здатний дестабілізувати міжнародні фінансові ринки.