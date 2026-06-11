США стали мировым лидером по экспорту нефти

Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером нефти в мире, изменив структуру рынка, где долгое время доминировали Саудовская Аравия и Россия. Это изменение усилило позиции американских компаний на энергетических рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Выход США во главу угла стал большим поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточного сырья и пострадала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году из-за поддержки Вашингтоном Израиля.

Ситуация начала меняться после 2010 года, когда стремительно выросла добыча нефти и газа из сланцевых формаций. Сначала это сделало США крупнейшим производителем газа, а затем и нефти в мире.

Причины изменений на рынке

Лидерство США по объемам экспорта удерживается третий месяц подряд. Главными факторами стали высокая внутренняя добыча, использование стратегических резервов и серьезные проблемы у конкурентов. Текущее распределение сил на рынке в мае выглядело так:

США - 10,5 млн баррелей в сутки (б/д). Американские поставщики увеличили экспорт на фоне высоких объемов производства. Для сравнения, в 2025 году США ежедневно отгружали около 6,6 млн баррелей.

Россия - 7 млн б/д. Российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов существенно сократился из-за санкций США за вторжение в Украину, а также из-за успешных атак украинских беспилотников на инфраструктуру. В 2025 году этот показатель составил около 5,8 млн б/д.

Саудовская Аравия - 5,9 млн б/д. Поставки королевства резко упали из-за конфликта между США и Ираном, который с февраля 2026 года блокирует логистические маршруты на Ближнем Востоке. В прошлом году Саудовская Аравия экспортировала в среднем 8,1 млн б/д.

Новые рычаги влияния и позиция ОПЕК

Доминирование США ослабляет ценовое влияние ОПЕК и его союзников. Картель также понес потери в мае, когда Объединенные Арабские Эмираты, один из крупнейших производителей организации, оставили ее после почти 60 лет участия. Статус главного экспортера дает Вашингтону сильный рычаг в переговорах с партнерами и конкурентами в дополнение к военному преимуществу и доминированию доллара как мировой резервной валюты.

В отличие от России или Саудовской Аравии, где добыча и экспортные цели регулируются государством, американский нефтяной бум полностью управляется частными компаниями и рыночными механизмами. Когда цены растут, фирмы увеличивают добычу, что помогает снизить цену на рынке. Когда цены падают, они сокращают производство, что стимулирует рост стоимости.

Несмотря на то, что европейские и азиатские страны сейчас сильно зависят от американского сырья, в Брюсселе уже выражают обеспокоенность. В настоящее время Европа забирает 47% всего экспорта США против 37% в 2021 году. Азия же в мае выкупила 46% американских объемов. Чиновники ЕС, ранее приветствовавшие этот бум как альтернативу российскому газу, теперь предупреждают о рисках чрезмерной зависимости от компаний из одной страны. Между тем, в Москве также не скрывают разочарования.

Напомним, мировые запасы нефти упали до критического минимума из-за чего эксперты предупреждают о скачке цен. Руководители отрасли и аналитики отмечают, что глобальные резервы оказались на низком уровне, что в ближайшие недели может спровоцировать новый шок, способный дестабилизировать международные финансовые рынки.