Зеленський: 13 млн українців отримають 1500 грн соцдопомоги

Володимир Зеленський
Зеленський анонсував 1500 гривень доплати для українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з премʼєркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Зеленського.

Зокрема, Міністерство соціальної політики підготує на квітень спеціальну доплату для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. Доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців у розмірі 1500 гривень.

Кошти надійдуть автоматично, без додаткової бюрократії, тим, чий рівень доходів передбачає необхідність підтримки.

Також Міністерства економіки та енергетики розробляють програму підтримки для українців, які зазнають особливого тиску через дестабілізацію паливного ринку через ситуацію навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу і працюватиме через систему кешбеку, що дозволяє компенсувати частину витрат на пальне.

Президент доручив премʼєрці Юлії Свириденко протягом найближчих днів опрацювати деталі цих програм та представити їх суспільству.

Зауважимо, в Україні сім'ї з низьким рівнем доходів  можуть розраховувати на базову соціальну допомогу. Це принципово новий підхід для виплат: тепер замість збору кількох дрібних виплат родина може отримувати одну суму. Проєкт розрахований на два роки, а виплата призначається одразу на шість місяців із можливістю автоматичного продовження.

Автор:
Тетяна Гойденко