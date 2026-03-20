Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Посевные площади в Украине начали расти: какие культуры в лидерах

поле
В 2025 году семенные посевы превысили 80 тысяч гектаров / Depositphotos

В 2025 году аграрный сектор Украины продемонстрировал положительную динамику расширения семенных площадей под ключевыми сельскохозяйственными культурами.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Семенной Ассоциации Украины.

После ощутимого сокращения в предыдущем сезоне общая площадь посевов пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника, сои и ячменя превысила отметку в 80 тысяч гектаров.

Хотя этот показатель все еще не достиг уровня 2023 года, текущие результаты свидетельствуют о постепенной стабилизации отрасли и адаптации производителей к новым рыночным условиям.

Наиболее заметное восстановление зафиксировано в сегменте кукурузы, где площади выросли до 25,7 тысяч гектаров после резкого падения годом ранее.

В то же время, мягкая озимая пшеница демонстрирует наиболее стабильную положительную траекторию, превысив показатели обоих предыдущих лет с результатом в 25,1 тысячи гектаров.

Существенный рост также зафиксирован в сегменте твердой озимой пшеницы — площади под ней увеличились более чем вдвое до 424,7 га.

Зато площади под яровой пшеницей сокращаются. Наибольшее проседание произошло в сегменте твердой пшеницы – почти в три раза, до 218,5 га.

Площади под рапсом в 2025 году также выросли - до 277,4 га после падения в 2024 году, почти вернувшись к уровню 2023 года. Это может свидетельствовать о стабилизации сегмента.

Положительную динамику демонстрирует и озимый ячмень, площади под которым увеличились до 2,9 тыс. га. В то же время яровой ячмень продолжает терять позиции - площади под ним сократились до 3 тыс. га.

Негативный тренд сохранился только в сегментах подсолнечника (до 10,6 тыс. га) и сои (12,8 тыс. га), где зафиксировано снижение семенных площадей по сравнению с прошлыми периодами, хотя показатели сои остаются близкими к средним значениям.

Напомним, Украина может увеличить посевы рапса на треть до 1,5 миллионов гектаров, если война в Иране затянется. Длительный конфликт на Ближнем Востоке и дороговизна горючего стимулируют спрос на биодизельное сырье.

Автор:
Татьяна Бессараб