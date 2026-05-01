Суд визнав незаконним підвищення тарифу на електроенергію для військових: переплата 7,7 млн грн

Енергетика
Суд зобов’язав постачальника повернути кошти, переплачені за електроенергію для військових частин / Depositphotos

На Херсонщині суд зобов’язав постачальника електроенергії повернути до бюджету 7,7 млн грн, які були безпідставно сплачені за завищеним тарифом для військових частин. Підвищення ціни визнали незаконним. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Йдеться про договір, укладений у квітні 2021 року між енергопостачальником та Квартирно-експлуатаційним відділом міста Херсон на суму 20,6 млн грн.

Згодом сторони підписали десять додаткових угод, якими поступово підвищували ціну електроенергії, посилаючись на нібито зміну ринкових умов.

Однак прокуратура встановила, що документального підтвердження реального зростання ринкової вартості електроенергії не було. Попри це, тариф зріс більш ніж на 80%, тоді як обсяги постачання зменшилися.

У результаті державний бюджет зазнав переплати на 7,7 млн грн.

У квітні 2026 року Господарський суд Одеської області повністю задовольнив позов прокуратури. Суд визнав додаткові угоди недійсними та зобов’язав постачальника повернути кошти Міністерству оборони України в особі Квартирно-експлуатаційного відділу міста Херсон.

Рішення є частиною системної роботи щодо захисту бюджетних коштів у сфері оборонних закупівель.

Нагадаємо, що раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже ухвалила рішення про поетапне підвищення тарифу на передачу електроенергії у 2026 році.

Автор:
Лариса Крупко