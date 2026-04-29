В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію: що відомо

допомога, електроенергія
Чи підвищать тариф на електроенергію в Україні? / Мінсоцполітики

НЕК “Укренерго” може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) із проханням переглянути тариф на передачу електроенергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з виробниками відновлюваної енергії. 

Як пише Delo.ua, про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Чи зросте тариф на електроенергію у 2026 році?

В "Укренерго" попереджають про наближення дефіциту коштів, необхідних для розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Як зазначив  Зайченко, наявні ресурси ще не вичерпані, однак уже перебувають на критичному рівні.

За його словами, після повного використання цих коштів компанія поінформує учасників ринку та звернеться до регулятора з ініціативою перегляду чинного тарифу на передачу електроенергії.

Очільник "Укренерго" уточнив, що йдеться не лише про промислову відновлювану генерацію, а й про домогосподарства з сонячними електростанціями, оскільки всі відповідні виплати фінансуються з одного джерела - тарифу на передачу електроенергії.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.

Автор:
Ольга Опенько