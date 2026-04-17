Електроенергія для бізнесу може подорожчати з травня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) готується підвищити граничні ціни на електроенергію на ключових сегментах оптового ринку вже з 1 травня 2026 року.

Йдеться про ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий та балансуючий ринки, де нові цінові межі можуть вплинути на вартість ресурсу для трейдерів, постачальників і великого бізнесу.

Відповідну пропозицію представив департамент енергоринку регулятора за підсумками відкритого обговорення, яке відбулося 17 квітня.

Згідно з проєктом, на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку максимальна гранична ціна має зрости до 15 000 грн за МВт·год на всі години доби. Мінімальна межа пропонується на рівні 10 грн за МВт·год.

Для балансуючого ринку пропонується встановити максимальну ціну на рівні 17 000 грн за МВт·год, а мінімальну — 0,01 грн за МВт·год.

Наразі це не остаточне рішення. Найближчим часом проєкт постанови мають винести на засідання НКРЕКП, де й ухвалять фінальну редакцію документа. За ринковими оцінками, затвердження може відбутися вже наступного тижня.

Перегляд цінових обмежень зазвичай пояснюють необхідністю збалансувати ринок, стимулювати імпорт електроенергії та забезпечити економічну доцільність генерації в періоди дефіциту потужностей.

Якщо рішення ухвалять, ринок отримає вищі цінові межі вже з травня, що може підтримати генерацію та імпорт електроенергії. Водночас для споживачів і бізнесу це підвищує ризик дорожчого ресурсу в пікові періоди та, як наслідок, кінцевого продукту виробництва.

Нагадаємо, у січні НКРЕКП ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.