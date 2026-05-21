В Украине вырос "средний чек" финансовых мошенников

В Украине зафиксировано уменьшение общего количества случаев банковского мошенничества, однако "средний чек" одной незаконной сделки существенно вырос. В прошлом году средняя сумма ущерба от действий аферистов превысила 5,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главной экспертки Управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Татьяны Машлаковской в эфире Украинского радио.

"Количество случаев мошенничества уменьшилось, и это хорошая тенденция, но суммы действительно увеличились. То есть увеличилась средняя сумма незаконной операции. В 2024 году эта сумма составила чуть более 4 тыс. грн, а уже за прошлый год она составила более 5,5 тыс. грн", — отметила представитель регулятора.

Почему в зоне риска оказалась молодежь

По данным Нацбанка, самой уязвимой категорией к действиям злоумышленников сейчас молодые люди. Несмотря на высокие цифровые навыки и умение пользоваться гаджетами, уровень финансовой осведомленности аудитории остается недостаточным, из-за чего они теряют бдительность чаще людей старшего возраста.

Мошенники активно привлекают жертв из-за новых схем:

Фиктивные подработки: предложения легкого заработка в Интернете или инвестирование в сомнительные проекты;

Модернизированные финансовые пирамиды: схемы, где для получения выплаты просят приводить друзей и знакомых;

Психологические манипуляции: аферисты намеренно позволяют человеку сначала "испытать" проект малой суммой и даже выплачивают первую фейковую прибыль. Когда у жертвы появляется доверие и вкладывает значительный капитал, организаторы схемы исчезают с деньгами.

В Нацбанке отмечают, что при любых подозрительных звонках или сообщениях о блокировании счетов, предоставлении материальной помощи или выплат, гражданам необходимо сразу прекращать общение и самостоятельно проверять информацию исключительно через официальные ресурсы банков или ведомств.

Напомним, украинцы потеряли 1,4 млрд грн из-за мошенничества с карточками в 2025 году. Всего за прошлый год в стране зафиксировали 256 тысяч мошеннических операций с платежными инструментами, по которым клиенты понесли убытки, что на 5% или на 13,3 тысячи операций меньше по сравнению с предыдущими показателями 2024 года.