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Украина получит €920 млн от Евросоюза на подготовку к зиме
Европейский Союз выделит Украине 920 миллионов евро в этом году для восстановления и ремонта объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших от российских обстрелов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".
Общий объем финансовой поддержки украинского энергосектора со стороны ЕС с начала полномасштабного вторжения России уже достиг почти 4 миллиарда евро. Новое финансирование в размере €920 миллионов предназначено для непосредственной подготовки коммунальных и энергетических сетей к предстоящему зимнему периоду.
"Кремль каждую зиму пытался заморозить ваш народ, чтобы покорить его. Ему это не удалось. Не удалось благодаря чрезвычайной стойкости украинского народа и потому, что Европа была рядом с вами, и так будет и дальше", — сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, выделенные средства будут направлены на обеспечение стабильной работы энергосистемы. Работа будет вестись по утвержденному плану, предусматривающему три ключевых направления:
- быстрое восстановление разрушенных генерирующих мощностей;
- ремонт поврежденного оборудования электросетей;
- техническое укрепление физической защиты инфраструктурных объектов.
Напомним, в июне ЕС перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Он является частью масштабного кредитного пакета общим объемом 90 млрд евро, рассчитанного на ближайшие два года.