ЕС профинансирует муниципальные проекты в Украине через международные банки

Европейский Союз анонсировал новые программы финансирования для украинских общин на общую сумму 1,08 млрд. евро. Средства будут направлены на муниципальные проекты в сферах теплоснабжения, водоснабжения, управления отходами, энергоэффективности и социального жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые инструменты поддержки объявили во время воркшопа "Ukraine Investment Framework: открывая возможности для восстановления и восстановления общин", который состоялся в рамках Ukraine Recovery Conference в Гданьске при поддержке проекта EU4Reconstruction.

Программы будут реализовываться в рамках Ukraine Investment Framework с участием международных финансовых институтов. Речь идет о BGK, AFD, Европейском инвестиционном банке и NEFCO.

К реализации также будут привлечены украинские банки: Сбербанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Через эти механизмы общины могут получать финансирование для подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Представители общин во время мероприятия назвали ключевые проблемы, сдерживающие привлечение инвестиций. Среди них недостаток квалифицированных кадров, высокая долговая нагрузка и недостаточная готовность инвестиционных проектов.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин отметил, что доступное финансирование для общин особенно важно во время войны. В Еврокомиссии также подчеркнули, что усиление состоятельности общин в восстановлении Украины остается одним из приоритетов ЕС.

Напомним, в Украине заработал швейцарско-украинский инструмент по подготовке муниципальных проектов PPF4Ukraine. Программа будет помогать общинам готовить инвестиционные проекты по международным стандартам и предусматривает грантовое софинансирование до 20% их стоимости.