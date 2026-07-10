Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Наличный курс:

USD

44,60

44,50

EUR

51,22

51,05

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС профинансирует муниципальные проекты в Украине через международные банки

евро
ЕС профинансирует муниципальные проекты в Украине / Depositphotos

Европейский Союз анонсировал новые программы финансирования для украинских общин на общую сумму 1,08 млрд. евро. Средства будут направлены на муниципальные проекты в сферах теплоснабжения, водоснабжения, управления отходами, энергоэффективности и социального жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые инструменты поддержки объявили во время воркшопа "Ukraine Investment Framework: открывая возможности для восстановления и восстановления общин", который состоялся в рамках Ukraine Recovery Conference в Гданьске при поддержке проекта EU4Reconstruction.

Программы будут реализовываться в рамках Ukraine Investment Framework с участием международных финансовых институтов. Речь идет о BGK, AFD, Европейском инвестиционном банке и NEFCO.

К реализации также будут привлечены украинские банки: Сбербанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Через эти механизмы общины могут получать финансирование для подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Представители общин во время мероприятия назвали ключевые проблемы, сдерживающие привлечение инвестиций. Среди них недостаток квалифицированных кадров, высокая долговая нагрузка и недостаточная готовность инвестиционных проектов.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин отметил, что доступное финансирование для общин особенно важно во время войны. В Еврокомиссии также подчеркнули, что усиление состоятельности общин в восстановлении Украины остается одним из приоритетов ЕС.

Напомним, в Украине заработал швейцарско-украинский инструмент по подготовке муниципальных проектов PPF4Ukraine. Программа будет помогать общинам готовить инвестиционные проекты по международным стандартам и предусматривает грантовое софинансирование до 20% их стоимости.

Автор:
Татьяна Гойденко