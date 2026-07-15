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"Укрзализныця" запускает модернизированный поезд между Львовом, Луцком и Ровно: расписание движения

поезд
"Укрзализныця" запускает новый рейс на западе Украины / Укрзалізниця

С 16 июля "Укрзализныця" запускает дополнительный рейс на железнодорожном маршруте Львов – Луцк – Ровно. Перевозки будут осуществляться модернизированным рельсовым автобусом, что позволит расширить варианты сообщения между Львовской и Волынской областями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

  • поезд № 822 Львов – Луцк – Ровно отправляется из Львова в 09:35, прибывает в Луцк в 13:35, а до конечной станции Ровно – в 14:36;
  • в обратном направлении поезд №821 Ровно – Луцк – Львов отправляется из Ровно в 15:07, останавливается в Луцке в 16:17 и прибывает во Львов в 20:10.

Билеты на указанные рейсы уже доступны для покупки. Купить их можно в кассах железнодорожных вокзалов, а также с помощью мобильного приложения перевозчика в разделе "дальние".

Кроме того, сегодня "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 по маршруту Киев-Луцк на 25 и 26 июля. Рейс будет запущен в дни проведения международного литературного фестиваля "Фронтера", где УЗ выступит логистическим партнером мероприятия.

Добавим, "Укрзализныця" переводит поезд Киев – Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон. Новый график движения начал действовать в конце июня.

Автор:
Татьяна Ковальчук