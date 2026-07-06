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"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении поездов после атаки России

Укрзализныця
После атаки РФ "Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении поездов

Из-за российской атаки 6 июля на некоторых участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ограничила движение поездов. В связи с этим "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как отмечается, это касается поездов №93 Харьков – Холм, №134 Каменец-Подольский – Киев, №94 Холм – Харьков, №43 Днепр – Ивано-Франковск, №104 Львов – Лозовая.

"Все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, впрочем, ожидаются задержки в движении, которые уже сейчас можно отслеживать на uz-vezemo ", - говорится в сообщении.

Также из-за этих ограничений затруднено и пригородное движение в фастовском направлении.

"Совместно с Киевской областной государственной администрацией организуем автобусы для обеспечения "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом", - добавили железнодорожники.

Напомним, 3 июля вечером российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате удара российских дронов повреждены два локомотива.

Атака на Киев и Киевщину 6 июля

В ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева.

Наибольшие разрушения в Подольском районе - там попадание ракеты в жилую девятиэтажку разрушило с пятого по девятый этаж.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 11 человек погибли. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе, трое детей.

На Киевщине из-за российской атаки ранены и погибли, последствия ударов зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. Городской совет Вишневого призвал жителей и местные предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице.

Автор:
Светлана Манько