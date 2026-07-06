"Укрзалізниця" попередила про зміни в русі потягів після атаки Росії

Через російську атаку 6 липня на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань Державна служба з надзвичайних ситуацій обмежила рух поїздів. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" задіяла резервні обʼїзні маршрути.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Як зазначається, це стосується поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ, №104 Львів – Лозова.

"Усі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, втім очікуються затримки в русі, які вже зараз можна відслідковувати на uz-vezemo", - йдеться у повідомленні.

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку.

"Спільно з Київської обласною державною адміністрацією організовуємо автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом", - додали залізничники.

Нагадаємо, 3 липня ввечері російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Внаслідок удару російських дронів пошкоджено два локомотиви

Атака на Київ і Київщину 6 липня

У ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва.

Найбільші руйнування в Подільському районі — там влучання ракети в житлову девʼятиповерхівку зруйнувало з п’ятого по дев’ятий поверх.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві 11 людей загинули. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

На Київщині через російську атаку є поранені та загиблий, наслідки ударів зафіксовані у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міська рада Вишневого закликала мешканців та місцеві підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.