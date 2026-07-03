Російська армія вдарила дронами по залізниці: пошкоджено локомотиви

3 липня ввечері російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Внаслідок удару російських дронів пошкоджено два локомотиви

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, постраждалих та жертв немає. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті.

Кулеба наголосив, що однак кожна така атака залишає після себе нові руйнування та збитки для української залізниці. Цього разу внаслідок удару російських БпЛА пошкоджено два локомотиви.

Міністр підкреслив, що лише з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів. Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів.

"Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 14 червня російська армія вдарила дронами по залізничній станції "Лозова" у Харківській області. Внаслідок атаки машиніст і помічник машиніста зазнали поранень.