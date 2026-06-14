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Росія атакувала залізничну станцію на Харківщині: є постраждалі

атака на залізницю
РФ атакувала залізничну станцію в Лозовій на Харківщині / Мінрозвитку громад і територій

14 червня російська армія вдарила дронами по залізничній станції "Лозова" у Харківській області. Внаслідок атаки машиніст і помічник машиніста зазнали поранень.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій України.

Обом пораненим залізничникам надали медичну допомогу. Також внаслідок атаки РФ пошкоджені локомотиви.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 12 червня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів "Укрзалізниці".

Автор:
Світлана Манько