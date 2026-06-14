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Россия атаковала железнодорожную станцию в Харьковской области: есть пострадавшие
14 июня российская армия ударила дронами по железнодорожной станции "Лозовая" в Харьковской области. В результате атаки машинист и помощник машиниста получили ранения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.
Обеим раненым железнодорожникам оказали медицинскую помощь. Также в результате атаки РФ повреждены локомотивы.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Напомним, ночью 12 июня российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате удара погибла работница одного из объектов "Укрзализныци".