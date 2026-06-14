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Россия атаковала железнодорожную станцию в Харьковской области: есть пострадавшие

атака на железную дорогу
РФ атаковала железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области / Минрозвития общин и территорий

14 июня российская армия ударила дронами по железнодорожной станции "Лозовая" в Харьковской области. В результате атаки машинист и помощник машиниста получили ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщили   в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

Обеим раненым железнодорожникам оказали медицинскую помощь. Также в результате атаки РФ повреждены локомотивы.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Напомним, ночью 12 июня российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате удара погибла работница одного из объектов "Укрзализныци".

Автор:
Светлана Манько